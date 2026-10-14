Edirne'de 16 yaşındaki kızın cinayetinde sanığın ailesine 5'er ay hapis verildi

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Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'nin öldürülmesiyle ilgili olarak cinayet sanığının babası, annesi ve teyzesi, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar D. A, B. A. ve S. S. hakkında hüküm verildi.

Mahkeme, 3 sanığa ayrı ayrı 5 ay hapis cezası verirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Duruşmada, cinayette kullanılan bıçağın Tunca Nehri'ne atıldığı ve cinayet sanığının kanlı montunun yıkandığı yönündeki iddialar ele alındı.

Olay

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir lisenin bahçesinde 5 Nisan 2025'te 16 yaşındaki Gülden Coni, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olayla ilgili tutuklanan 15 yaşındaki E.A, yargılandığı davada 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA