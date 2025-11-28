Haberler

Edirne'de 15 Yaşındaki Kızın Ölümünde Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Edirne'de 15 Yaşındaki Kızın Ölümünde Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
Edirne'de 15 yaşındaki Duru Pakarda'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan K.C.A, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aile, verilen cezanın kızlarını geri getirmeyeceğini belirtti.

Edirne'de 15 yaşındaki Duru Pakarda'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılanan sanık K.C.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Pakarda'nın ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Sanık K.C.A, savunmasında olayın kasıtlı şekilde meydana gelmediğini savunarak pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından K.C.A'ya "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapis 4 ay hapis cezası verdi.

"Verilen hiçbir ceza kızımızı geri getirmiyor."

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Pakarda ailesinin avukatı Süleyman Eren, çok sağlıklı ve bilinçli bir yargılama olduğunu belirterek, mahkeme heyetine teşekkür etti.

Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını ifade eden Eren, "Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle cezası 24 yıla indirildi. 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Toplamda 27 yıl 3 ay cezası var. Tek dileğim bu cezanın anne ve babanın içine birazcık su serpmesi. Verilen hiçbir ceza kızımızı geri getirmiyor." dedi.

Duru'nun annesi Sıla Lale ise kararın ardından gözyaşlarını tutamayarak, "Duru geri gelmeyecek" diye ağladı.

Olay

Fatih Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde, 17 Ağustos 2024'te zanlı K.C.A'nın yanında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterdiği sırada silahın ateş aldığı iddia edilmiş, Duru Pakarda yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Pakarda, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, K.C.A. olay sonrası silahla yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
