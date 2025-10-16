Edirne'de 15 Yaşındaki Duru Pakarda'nın Ölümü ile İlgili Dava Devam Ediyor

Edirne'de 15 yaşındaki Duru Pakarda'yı tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılanan sanık K.C.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Pakarda'nın ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Kapalı gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan avukat Süleyman Eren, olayın "planlı cinayet" olduğunu öne sürdü.

Savcının celsede mütalaasını açıkladığını ifade eden Eren, "Savcı 'kasıtlı cinayetten' ağırlaştırılmış müebbet istedi. Önümüzdeki celsede mütalaaya karşı savunma yapılacak. Bazı şahitler de önümüzdeki celse dinlenecek. Bizim en baştan beri istediğimiz şeydi, sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması. Tabii 18 yaşından küçük olduğu için cezası 18 ile 24 yıl arasında bir cezaya çekilecek." diye konuştu.

Duru'nun annesi Sıla Lale ise kızını kaybetmenin acısının dinmediğini söyledi.

Böyle olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Lale, "Olay yerinde 5-6 kişi kalabalıklar. Hepsi cezaevinde, bunlar bir çete. Onlara diyeceğim şudur: Benim evladım şehit oldu ve makamla gitti. O çocukların ailelerine sesleniyorum: Sizin evlatlarınız insan öldürüyor, evlatlarınıza sahip çıkın. Böyle annelik babalık olmaz." şeklinde konuştu.

Olay

Fatih Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde, 17 Ağustos 2024'te zanlı K.C.A'nın yanında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterdiği sırada silahın ateş aldığı iddia edilmiş, Duru Pakarda yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Pakarda, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, K.C.A. olay sonrası silahla yakalanıp tutuklanmıştı.