Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlandı

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreni, eczacılık mesleğinin önemi vurgulanarak gerçekleştirildi. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Doğukan Cem Çiftçi, mesleğin sağlık sistemindeki kritik rolü ve kronik hastalıkların artışı hakkında bilgiler paylaştı.

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi.

Edirne Eczacılık Odası ve Trakya Üniversitesi tarafından anıta çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Burada konuşma yapan Edirne Eczacılar Odası Başkanı Doğukan Cem Çiftçi, 14 Mayıs'ın eczacılık mesleği açısından tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Çiftçi, tarihte ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarihte bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Mesleğin 1839'dan bu yana bilimsel temeller, etik ilkeler ve halk sağlığının korunması üzerine inşa edildiğini vurgulayan Çiftçi, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren 30 bini aşkın toplum eczanesi, kamuda, akademide ve sanayide görev yapan 55 bin eczacı sağlık sistemimizin en yaygın, en erişilebilir ve en güvenilir noktalarından biri olarak hizmet sunmaktadır." dedi.

Türk Eczacıları Birliğinin bu yılki 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü temasının "Sağlıklı yaşamda toplum eczaneleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin gücü eczacı" olarak belirlendiğini aktaran Çiftçi, sağlık sistemlerinin dünya genelinde koruyucu sağlık hizmetleri ve kronik hastalık yönetimi odaklı yeniden şekillendiğini ifade etti.

Eczanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yılda yaklaşık 508 milyon reçete işlendiğini belirten Çiftçi, bunun eczanelerin sağlık sistemindeki kritik rolünü ortaya koyduğunu söyledi.

TÜİK verilerine göre nüfusun hızla yaşlandığını ve kronik hastalık yükünün arttığını kaydeden Çiftçi, Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir yılda 30 milyon kişiye kronik hastalık taraması yapıldığını, 7 milyon yeni tanı konulduğunu ifade etti.

Bu tanıların 6 milyonunun obezite, 700 bininin kardiyovasküler risk, 150 bininin hipertansiyon ve 500 bininin diyabet olduğunu aktaran Çiftçi, her üç kişiden birinin kronik hastalık riski taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
