Edirne'de 14, Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı, işlemler tamamlandı

Edirne'de 14, Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı, işlemler tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de güvenlik güçlerinin kent genelindeki denetimlerinde 14, Kırklareli'nde ise 6 olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalananlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'nde yakalananlar ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 6 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA