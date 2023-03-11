EDİRNE'DE 1363 TOKİ KONUTUNUN HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU

ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Edirne'de yapılacak 1363 konutun kura çekimleri tamamlandı.

ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Edirne'de yapılacak 1363 konutun kura çekimleri tamamlandı.

İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Türkiye genelinde, TOKİ tarafından '250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Edirne merkez ve ilçelerinde yapılacak 1363 konutun hak sahiplerini belirlemek için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimlerine TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun ilgi gören kura çekimleri şehit yakını, gazi ve engellilerin başvurusunun bulunduğu kategoride başladı.

TOKİ konutları için başvuru yapan 18 bin 662 kişiden, Edirne merkez Hadımağa mevkisinde 120, Keşan ilçesi Yeni Mahalle'de 293, Yenimuhacır Mahallesi'nde 156, Enez ilçesinde 142, Süloğlu ilçesinde 120, Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde 106, Kırcasalih Beldesi'nde 90, İpsala ilçesi Bayrambey Mahallesi'nde 60 olmak üzere toplamda, 1087 konut kurayla hak sahipleri belirlendi. İpsala ilçesi, Esetçe Mahalles ve Yenikarpuzlu Mahalleleri ile Meriç ilçesi Subaşı köyünde inşa edilecek toplam 276 konut için ise katılım az olduğundan dolayı hak sahipleri kura çekimi yapılmadan belirlendiği açıklandı

İlk kurayı çeken AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çekilişin hayırlı olmasını dileyerek, "Rabbim sağlıkla, sıhhatle, huzurla içinde oturmayı nasip etsin" dedi. Aksal'ın kurada çektiği isim, çekilişe şehit ailesi kontenjanından katılan Ahmet Çağlayan oldu.

'ENGELLİ OĞLUM İÇİN KATILDIM'

Engelli oğlu Emrah Kütükler adına katılan Sibel Sana, kurada adı okununca büyük sevinç yaşadı. Kurada engelli oğlunun adının okunmasıyla çok mutlu olduğunu söyleyen Sana, 'Engelli oğlum var. Oğlum için kuraya katılmıştım. Kiradaydı, durumu kötü. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Çok sevindim" dedi.

Gazi kategorisinden çekilişe katılan Mehmet Yıldırım ise çekiliş sonucu adının çıkmasına sevindiğini belirterek, "Kendi evim yok. Daha önce ilk çekilişe katılmıştım. Çıkmıştı ama ben vazgeçtim, o parayla tarla aldım. Bu sefer kısmetmiş" dedi. Yıldırım'ın eşi Sabahat Yıldırım da, "Çok sevindim. Torunum için sevindim. 16 yaşında erkek torunum var. Çok istedi. Onun şansına oldu" diye konuştu.

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023