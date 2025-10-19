Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Güvenlik güçleri kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Yapılan denetimlerde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel