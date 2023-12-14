Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişi yapıldı ve Rektör Tabakoğlu, ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Trakya Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Tabakoğlu, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Çakmak da misafirperverliğinden dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.