Edirne Caz Festivali Müzikseverlerle Buluşuyor

Vigor Sanat organizasyonuyla bu yıl ilki düzenlenen Edirne Caz Festivali, 19-20 Eylül tarihleri arasında Rüstempaşa Kervansaray Oteli'nin avlusunda gerçekleştirilecek. Festivalde Birsen Tezer, Hüsnü Arkan, Eylül Ergül, Fatih Erkoç, Sattas ve Kolektif İstanbul grubu sahne alacak. Biletler Biletix, Bubilet ve Biletinial üzerinden temin edilebilir.

Vigor Sanat organizasyonuyla bu yıl ilki düzenlenen "Edirne Caz Festivali", 19-20 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre festival, 500 yıllık Rüstempaşa Kervansaray Oteli'nin avlusunda gerçekleştirilecek.

Festivalde 19 Eylül'de Birsen Tezer, Hüsnü Arkan ve Eylül Ergül, 20 Eylül'de ise Fatih Erkoç, Sattas ve Kolektif İstanbul grubu sahne alacak.

Cazın farklı renklerini ve tarzlarını aynı sahnede buluşturmayı hedefleyen festivalin biletleri, Biletix, Bubilet ve Biletinial platformları üzerinden edinilebilir.???????

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
