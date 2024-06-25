Edirne Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği projesini başlattı

Edirne Belediyesi'nin, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu MATRA (Sosyal Dönüşüm ve İnsan Hakları) Programı'ndan hibe alarak uygulamaya koyduğu "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesinin ilk toplantısı yapıldı.

Edirne Belediyesi Başkan Vekili İsmail Bilgi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında iki ana faaliyet gerçekleştireceklerini anlattı.

Proje hakkında bilgi veren Bilgi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birinci faaliyetimiz Edirne Belediyesi sınırları içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını belediyemiz faaliyetlerine entegre etmek, kadınların gündelik yaşam koşullarını iyileştirebilmek, karar alma mekanizmalarındaki katılımı artırmak ve toplumda daha güçlü yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla çok paydaşlı toplantı ve bilgi alışverişleri ile Edirne Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanması ve Belediye Meclisine sunulmasıdır.

Diğeri ise oluşturulan Yerel Eşitlik Eylem Planının diğer belediyelere tanıtımını sağlamak ve bilgi paylaşımlarını gerçekleştirmek üzere Konferans düzenlenmesidir. Bu kapsamda proje çalışmalarımıza son süratle devam edeceğiz."

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, daire müdürleri ve belediye personelleri katıldı.