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Edirne Belediyesi'nden Miraç Kandili İkramı ve Yardım Kampanyası

Edirne Belediyesi'nden Miraç Kandili İkramı ve Yardım Kampanyası
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Edirne Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, etkinlikte vatandaşlarla sohbet ederek kandil kutlaması yaptı ve Zübeyde Hanım Parkı ile Edirne Otogarı'ndaki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Duchenne Musküler Distrofi hastası için düzenlenen yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Edirne Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan standa gelerek kandil simidi ikramında bulunan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, vatandaşlarla sohbet edip kandillerini kutladı.

Kandil simidi ikramına Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katıldı.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zübeyde Hanım Parkı'ndaki düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Parkta vatandaşların ihtiyaçlarına uygun güzel bir yeşil alan oluşturulacağını aktaran Akın, parkta kurulacak büfede vatandaşlara hizmet verileceğini ifade etti.

Edirne Otogarı'yla ilgili olarak da çalışma yapıldığını belirten Akın, "Edirne'de şehrimize yakışan, aynı zamanda mevzuata uygun bir işletme modeliyle orayı halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Akın, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Yakup Çalık'ın tedavi masraflarını karşılayabilmek için başlatılan yardım kampanyası standını ziyaret etti.

Çalık için yardım yemeği düzenlendiğini belirten Akın, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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