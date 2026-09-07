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Edirne Belediyesi Meclisi toplantısında gerginlik

Edirne Belediyesi Meclisi toplantısında gerginlik
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EDİRNE Belediye Meclisi toplantısında AK Parti’li meclis üyesi Celal Demir ile Yeni Partili meclis üyesi Asım Uyguner arasında gerginlik yaşandı.

EDİRNE Belediye Meclisi toplantısında Ak Parti'li meclis üyesi Celal Demir ile Yeni Partili meclis üyesi Asım Uyguner arasında gerginlik yaşandı.

Edirne Belediye Meclisi olağan eylül ayı toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kent gündemine dair maddelerin görüşüldüğü toplantı sonrasında, meclis üyeleri arasında yaşanan sert tartışma, kavgaya dönüştü. Toplantıda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, Edirne'nin hizmet götürülmeyen mahalleleri olduğunu iddia etti. Demir'in sözlerine Yeni Parti Belediye Meclis Üyesi Asım Uyguner karşılık verdi. Toplantı sırasında ikili arasında bir süre tartışma yaşandı.

Toplantının sona ermesiyle birlikte meclis salonundan ayrılan taraflar arasındaki gerginlik sürdü. Demir ile Uyguner arasında itişme yaşandı. Kavga diğer meclis üyeleri ve belediye personelinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Uyguner, Demir'in kendisine tokat attığını iddia etti. Olay sonrası Celal Demir ve Asım Uyguner çalışma arkadaşları tarafından salondan uzaklaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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