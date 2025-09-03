Edirne Belediyesi Meclis Toplantısında Kuraklık ve Selimiye Restorasyonu Görüşüldü

Edirne Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın başkanlığındaki oturumda gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Gencan, yaptığı konuşmada, kuraklığın tüm dünya için sorun olduğunu söyledi.

Edirne'de de kuraklıkla ilgili sorunların yaşandığını belirten Gencan, "Biz Kayalı Barajı'ndan su alıyoruz diğer taraftan da Süloğlu'nda da bir hattımız var. Şehrimizde su sıkıntısı ve su kesintileri yaşatmamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz." dedi.

Gencan, Kayalı Barajı'nda su miktarının azaldığına değindi.

Edirne Belediyesinin DSİ ile ortak hareket ettiğini dile getiren Gencan, şunları kaydetti:

"Valimize teşekkür ediyoruz, süreçleri hızlandırma noktasında bizlere katkı sağlıyor. Kayalı Barajı'nda su miktarı azalmış durumda. DSİ ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yeni bir uygulama ile beraber su alınımını devam ettireceğiz. Süloğlu eski bir hat oranın onarımı ile ilgili çaba sarf ediyoruz. Yakın bir zamanda oradan da su alacağız. Ayrıca DSİ'nin yeni bir hat çalışması da olacak. En kısa zamanda Süloğlu hattındaki yeni proje gerçekleştiğinde Edirne'yi susuz bırakmayacağız."

Gencan, kuraklığa karşı su tasarrufu konusunda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Selimiye restorasyonu

Selimiye Camisi'nin restorasyonu ile ilgili soruya Gencan, Selimiye'nin hem Edirne hem de dünya için tarihi bir miras olduğunu anlattı.

Çalışmalarla ilgili çıkan bazı haberlere yönelik yorum yapmanın doğru olmayacağını belirten Gencan, "Bizim bildiğimiz iki ay içerisinde Selimiye Camisi'ndeki restorasyonun tamamlanıp ziyaretçilere açılacağı noktasında. Bu konuda da kapsamlı bir açılış yapılacağını duyuyoruz." dedi.

Gencan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili kurumların çalışmalarını hassas bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Hurdacıların taşınması ile ilgili soruya Gencan, hurdacıların bulunduğu bölgede şehir için kötü görüntü oluşturduğunu kaydetti.

Mecliste karar alındığını dile getiren Gencan, hurdacıların yaklaşık 3,4 ay içinde taşınacağını kaydetti.