Edirne Belediyesi 159. Yaşını Kutladı

Edirne Belediyesi'nin kuruluşunun 159. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı, Edirne Belediyesi ile Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle hazırlanan "Yaşayan Edirne" fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleştirilen sergide, kentin kültürel mirasını, gündelik yaşamını ve ruhunu yansıtan fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını gerçekleştiren Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentin ruhunu yansıtan fotoğrafları hemşehrileriyle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, serginin 23 Mart'a kadar ziyaret edilebileceğini söyledi.

Sergi açılışının ardından Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Tarihi Belediye Binası önünden kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, önceki dönem belediye başkanları Güngör Mazlum ve İbrahim Ay, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kortej yürüyüşünün Atatürk Anıtı'na ulaşmasının ardından Gencan ve önceki dönem belediye başkanları tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gencan, Edirne Belediyesi'nin 159 yıllık hizmet yolculuğuna dikkat çekti.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirten Gencan, belediyeciliğin insanların hayatına dokunan bir sorumluluk anlayışı olduğunu ifade etti.

Edirne'nin tarih boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olduğunu dile getiren Gencan, 1867'den bu yana kente hizmet eden tüm belediye başkanlarına ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Gencan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği şehre sahip çıkmaya ve çağdaş, adil, halkçı yönetim anlayışını Edirne'de yaşatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.