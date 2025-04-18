Edirne, Bahri Dinar'ı Vefatının 1. Yıl Dönümünde Anıyor

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, vefatının 1. yıl dönümünde anılacak.

Geçen yıl evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dinar için yarın Yeni Şehir Mezarlığı'nda anma töreni düzenlenecek.

Ardından Dinar'ın Medresealibey Mahallesi'nde adının verildiği sokağın açılışı yapılacak.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Genel Sekreteri Recep Dural, Dinar'ı rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Anma programlarına Edirnelileri davet eden Dural, şunları kaydetti:

"19 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'da Edirne Yenişehir Mezarlığında kabri başında dualarla Bahr ağabeyi anacağız. Saat 13.00'da Edirne Belediyemiz tarafından isminin verildiği Medresealibey Mahallemizdeki sokağın açılışını Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da katılacağı programla yapacağız. Akşam ezanı sonrasında Kıyık Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Ciğerci Bahri Bey işletmesinde mevlidi şerif duasını gerçekleştireceğiz. Bahri ağabeyimizi seven değer veren tüm dost, arkadaş ve tanıyanlarını anma programımıza bekliyoruz."