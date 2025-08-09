Edirne Arama ve Kurtarma Derneği Çanakkale'deki Orman Yangınında Görev Aldı

Edirne Arama ve Kurtarma Derneği (EDAK) ekibi Çanakkale'deki orman yangınında görev aldı.

EDAK'tan yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi ve EDAK arasında imzalanan protokole istinaden Çanakkale Belediyesi talebi üzerine ekip görev aldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın tarafından belediyeden tahsis edilen iki araç ile EDAK ekibi Çanakkale'ye ulaşıp çalışmalarda yer aldı.

Uzunköprü Kaymakamı Köken'e ziyaret

İYİ Parti Uzunköprü teşkilatı Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve beraberindekiler ilçeye atanan Köken'e çalışmalarında başarı diledi.

Köken de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Köken'den Harmanlı köyüne ziyaret

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Harmanlı köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken, köy sakinleriyle bir araya geldi.

Talep ve önerileri dinleyen Köken, vatandaşların isteklerinin en kısa sürede yerine getirileceğini kaydetti.

Köken, köy ziyaretlerinin süreceğini belirtti.