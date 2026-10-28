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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler personeline danışmanlık tedbiri eğitimi verildi

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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler personeline danışmanlık tedbiri eğitimi verildi
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuk koruma alanındaki hizmet kalitesini artırmak ve personelin mesleki kapasitesini güçlendirmek için hizmet içi eğitim düzenledi. Danışmanlık tedbiri uygulama eğitimi iki grup halinde 5-9 Ekim ve 19-23 Ekim tarihlerinde tamamlandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu'nu ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette tarımsal yayıncılık, eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar ile tarımsal bilginin üreticilere etkin bir şekilde ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı

Edirne'de ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantı Edirne Öğretmenevi Meriç Sosyal Tesislerinde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu başkanlığında yapıldı.

Müdürlük yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Danışmanlık Tedbiri Uygulama Eğitimi yapıldı

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Danışmanlık Tedbiri Uygulama Eğitimi düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocuk koruma alanında sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak ve sahada görev yapan personelin mesleki kapasitelerini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan meslek elemanlarına yönelik olarak planlanan eğitim iki grup halinde iki ayrı dönemde düzenlendi.

Programın ilk etabı 5-9 Ekim, ikinci etabı ise 19-23 Ekim tarihlerinde tamamlandı.

Eğitimle mesleki beceri ve standartlaşma hedeflendi.

Kaynak: AA
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