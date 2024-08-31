Edip Akbayram 30 yıl sonra Denizli'de sahne aldı

ÜNLÜ şarkıcı Edip Akbayram, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 30 yıl aradan sonra Denizli'de sahne aldı. Akbayram, seslendirdiği şarkılarla zafer coşkusunu katladı. Akbayram, yıllar sonra tekrar Denizli'de konser vereceği için 2 gündür heyecanından uyamadığını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ı ağırladı. Delikliçınar Meydanı'nda sahne alan Akbayram, son olarak 30 yıl önce Denizli Belediyesi'nin misafiri olarak halk konseri vermesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak yeniden Denizlililerle bir araya geldi. Konser öncesi düşünceleri paylaşan efsane sanatçı Edip Akbayram, "Bütün samimiyetimle söylüyorum, 2 günden beri heyecandan yatamıyorum. Öncelikle 30 sene sonra tekrar Denizlili dostlarla, müzikseverlerle beraber olmak, kavuşmak beni çok mutlu ediyor. İkincisi de çok onurlu bir bayramda o bayramı bir konserle kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Üçüncüsü de tabii buradaki yerel yönetimlerin çok daha ciddi çalışacak bir partiye geçmiş olması bizi çok mutlu etti. Seçimlerde bizi çok mutlu etti. Sanıyorum Denizli bundan sonra yerel yönetimlerde çok daha güzel bir kent haline gelecektir" diye konuştu. Akbayram, 'Denizli' denilince akla ilk olarak Pamukkale ve unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm'ün geldiğini de söyledi.

Ardından sevilen şarklarını seslendiren Akbayram, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu katlayarak Denizlililere unutulmaz bir gece yaşattı

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,