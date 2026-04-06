Türk Eczacıları Birliği Başkanı Demirci: Sgk'nin Her Ay Sonunda Yaptığı Kan Ürünü ve Katılım Payı Ödemeleri Eczanelerin Hesabına Geçmedi

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun eczanelere yapması gereken kan ürünü ve katılım payı ödemelerinin zamanında yapılmadığını bildirdi. Gecikmenin eczane faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda endişeler dile getirildi.

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından her ay sonunda düzenli olarak yapılan kan ürünü ve katılım payı ödemelerinin eczanelerin hesabına 31 Mart'ta geçmediğini bildirerek, "SGK tarafından yapılan açıklamaya rağmen ödemelerin ve tahsilatların yapılamamasının nedeni olan teknik sıkıntı giderilememiş, eczanelerimizin bir bölümü ödemelerini 3 gün gecikmeli olarak almışken, 6 gün geçmiş olmasına rağmen tüm Türkiye genelindeki eczanelerin 1/3'ünün ödemesi şu an itibarıyla tamamlanamamıştır. Böylesine önemli bir ödeme kaleminde gecikme yaşanması tüm eczacı kamuoyu tarafından endişe ile karşılanmıştır" dedi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her ay sonunda düzenli olarak yapılan kan ürünü ve katılım payı ödemeleri eczanelerimizin hesabına 31 Mart 2026 tarihinde geçmemiştir. SGK tarafından yapılan açıklamaya rağmen ödemelerin ve tahsilatların yapılamamasının nedeni olan teknik sıkıntı giderilememiş, eczanelerimizin bir bölümü ödemelerini 3 gün gecikmeli olarak almışken, 6 gün geçmiş olmasına rağmen tüm Türkiye genelindeki eczanelerin 1/3'ünün ödemesi şu an itibariyle tamamlanamamıştır. Böylesine önemli bir ödeme kaleminde gecikme yaşanması tüm eczacı kamuoyu tarafından endişe ile karşılanmıştır."

Kurum ile sürdürdüğümüz görüşmelerde, 31 Mart 2026 tarihinde yapılması gereken ödemelerin tamamlanmamış olmasının yanı sıra 15 Nisan 2026 tarihinde yapılacak ödemede de bir gecikme yaşanması ihtimali gündeme getirilmiş ve olabilirliğinin yaratacağı muhtemel kriz Kurumla paylaşılmıştır.

Konuya ilişkin Kurumla sürdürülen yoğun görüşmelerde endişelerimiz paylaşılmış olup ayrıca, her ayın 15'inde gerçekleştirilen Kurum ödemesinin, tek gelir kaynağı bu olan eczanelerimiz için yaşamsal boyutta olduğu, bu ödemede herhangi bir gecikme yaşanmasının kabul edilemez olduğu, eczacıların, kendilerine yapılmayan ödemelerden kaynaklı olarak ortaya çıkacak krizi kendi kendilerine sübvanse etmelerinin mümkün olmadığı, eczanelere yapılmayan bu ödemelerin eczacıların ticari itibarını çok ciddi oranda zora sokacağı, ortaya çıkan bu kriz durumunun silsile yoluyla tüm ilaç tedarik zincirinin çökmesine neden olacağı, dağıtım kanallarından üretici/ithalatçı firmalara kadar tüm piyasa aktörlerinin bu durumdan etkilenmesinin kaçınılmaz olacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, ödemesinde gecikme yaşanan kan ürünü reçete bedellerinin ve katılım payı ödemelerinin bir an önce tamamlanması ve 15 Nisan 2026 tarihinde yapılması gereken ödemelerde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Kurumun önlem alması yönündeki taleplerimiz Kurum Başkanlığına iletilmiştir. Ödemelerin en kısa sürede yapılacağı ve gecikme yaşanmaması için gereken çalışmaların yapıldığı bilgisi Birliğimizle paylaşılmış olup, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı tarafımıza iletilmiştir."

Kaynak: ANKA
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri

İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! 10 maddelik şartları var
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

Savaşta büyük sürpriz! ABD'nin 5 bin kişilik savaş gemisi hedef alındı
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

Galatasaray'la anılıyordu: İmzayı atıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanığın sözleri bomba etkisi yarattı
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı

Nefes kesen anlar: Kargaların intikamı
Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

Kendisine ve ailesine hakaret edenlerin başları yandı