Doğuştan engelli Bengisu 'panç nakışı' yaparak hayatına renk katıyor

Doğuştan engelli Ecenur Bengisu Ece, öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı panç nakışı sayesinde rengarenk iplerle el emeği ürünler üretiyor.

Erzurum'da, hidrosefali (beyinde sıvı birikmesi), meningomiyelosel ve spina bifida (ayrık omurga) tanılarıyla dünyaya gelen Ecenur Bengisu Ece (17), yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı soğuk havalarda dışarı çıkamıyor.

Lise eğitimine evde devam eden Ece, öğretmeninin tavsiyesiyle panç nakışı (kumaşı iğneyle işleme tekniği) ile tanıştı.

Yaklaşık 1 yıl önce başladığı panç nakışını çok seven Ece, çalışmalarını ilerleterek anahtarlık, çanta, bileklik gibi el emeği ürünler yapmaya başladı.

Eğitimine devam ederken aynı zamanda yaptığı ürünleri satarak para kazanan Ece, bu şekilde yaşama daha sıkı tutunuyor.

Ecenur Bengisu Ece, AA muhabirine, panç nakışı yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Ece, "Engelli ve aynı zamanda böbrek hastası olduğum için Erzurum'da soğuk geçen kışlarda dışarıda durmamam gerekiyor. Dışarıya çıkmam çok zor oluyordu. Bu sanatla tanıştım ve çok sevdim. İlk başta ufak ufak şimdi toka, bileklik, çanta, yastık kılıfı, anahtarlık yapıyorum. Aynı zamanda satışını da yapıyorum." dedi.

"Rabbim beni böyle uygun gördü, böyle yarattı"

Öğretmeninin ilk defa panç nakışı ile tanıştırmasının ardından internetten videolar izleyerek kendini geliştirdiğini anlatan Ece, şöyle devam etti:

"İnsanı çok rahatlatıyor ve mutlu ediyor. Çok güzel bir etkinlik. Ben çok seviyorum. İyi ki bu etkinlikle tanıştım. Kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Hiçbir zaman engelimden utanmadım. Rabbim beni böyle uygun gördü, böyle yarattı. Allah'tan geldi, katlanacağız. Hiçbir sorunum yok. Rabbime şükür tek başıma nefes alabiliyorum. İlk başlarda utanıyordum özellikle dışarıdakilerin yargılayıcı bakışlarından. Ama şimdi utanmıyorum ve kabullendim. Diğer engellilere de tavsiye ediyorum. Bizler sürekli dışarıya çıkamıyoruz. O yüzden kendilerini rahatlatmak, sıkıntılarını atmak için yapabilirler."

Zaman zaman yorulduğunu ancak çok zevk aldığını dile getiren Ece, öğrendiklerini ileriki zamanlarda engellilere de öğretmek istediğini söyledi.

Anne Rahime Korkmaz da kızı dünyaya geldiğinde doktorların "3 gün ömrü var" dediğini fakat kızının yaşama tutunma isteğiyle 17 yıldır hayatını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kızının bakımında kendisinin de elinden gelenin en iyisini yapma gayretinde olduğunu belirten anne Korkmaz, bu süre zarfında her zaman kızının yanında olduğunu, hep destek verdiğini ifade etti.

Öğretmeninin tavsiyesiyle kızının el işini öğrendiğini söyleyen Korkmaz, Ecenur'un panç nakışı yapmaya başladıktan sonra daha mutlu ve huzurlu olduğunu dile getirdi.

Anne Korkmaz, engelli çocukları olan ailelerin çocuklarını bu tür aktivitelerle desteklemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.