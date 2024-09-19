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Çanakkale'de 19 Eylül Gaziler Günü Törenleri

Çanakkale'de 19 Eylül Gaziler Günü Törenleri
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Çanakkale'nin Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Çanakkale'nin Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Eceabat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Eceabat Belediye Başkan Vekili Gülce Karaman, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Fidan, İlçe Emniyet Amir Vekili Mümin Öksüz, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Merve Görgülü, "Bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasıdır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz birlik ve beraberliğimiz ile vatan sevgisinin sembolleri olarak yüce milletimizin gönlünde çok özel bir yere sahiptir." dedi.

Törenin ardından gaziler, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Gelibolu

Gelibolu ilçesindeki 2'nci Kolordu Komutanlığı Karargah Binası önünde düzenlenen tören, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kıbrıs gazisi Şahin Aksu, en büyük gazinin, bu unvanı 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM'nin kararı ile alan vatanın kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.

Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu belirten Aksu, "Bu nedenle Türk milleti, tarihinde bu uğurda çok savaşlar yapmış, birçok insanını şehit ve gazi olarak vermiştir." dedi.

Askeri Şehitlik'te devam eden törende Abacı, şehitlik anı defterini imzaladı. Abacı ve beraberindekiler, şehitlere karanfil bırakıp, dua etti.

Ayrıca, 2'nci Kolordu Komutanlığınca gazilere öğle yemeği verildi.

Programlara, Evreşe belde Belediye Başkanı Hakkı Uysal, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.

Öte yandan, Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs gazisi Ahmet Kabay'ı evinde ziyaret etti. 1/A sınıf öğrencisi Aylin Nacak, ziyarette kendi yazdığı şiirini Kabay'a okudu.

Kabay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 26 Kasım İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü Gelibolu Eceabat Eylül Tören

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