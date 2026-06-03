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Eceabat'ta El İşi Sergisi Açıldı

Eceabat'ta El İşi Sergisi Açıldı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları el işlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları el işlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Eceabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Ağan, ilçedeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, halk eğitimi merkezlerinin, vatandaşların bir ömür sürecek öğrenciliklerinde yanlarında durarak onların öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verdiğini söyledi.

Ağan, bu yıl Türk Kızılay ile gerçekleştirdikleri "Şehitler Diyarından Gazzeli Çocuklara Yardım" projesi kapsamında açtıkları kurslarda, kursiyerlerin ürettiği kışlık giysilerin Türk Kızılay aracılığıyla Gazzeli çocuklara ulaştırdıklarını belirtti.

Halk oyunları gösterileri ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, İlçe Emniyet Amir Vekili Mümin Öksüz, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri serginin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz
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