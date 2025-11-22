Ebru'nun annesi: Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde banyoda silahla intihar eden Ebru Açıkalın'ı (39) olaydan önce darbettiği ettiği iddia edilen A.D. (46), hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, Ebru'nun annesi Melahat Açıkalın, "Kızım çok kötü bir şekilde darbedilmişti. Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı" dedi.

Olay, geçen yıl 20 Kasım'da Çiğli ilçesindeki bir evde meydana geldi. Ebru Açıkalın ile dini nikahla yaşadığı A.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre Açıkalın, A.D. tarafından darbedildi. Çiftin 2 çocuğu ve Ebru Açıkalın'ın annesinin de evde olduğu sırada A.D, silahını evdekilere doğrultup tehdit ederek, hakaret içerikli sözler söyledi. A.D.'nin elinden tabancayı kapan Açıkalın, banyoya giderek intihar etti. Hayatını kaybeden Ebru Açıkalın, otopsi işleminin ardından toprağa verildi.

DAVA AÇILDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ebru Açıkalın'ın ölmeden önce darbedildiği raporlar da yer aldı. İddianamede; A.D.'nin Ebru Açıkalın'ı basit tıbbi müdahale ile iyileşmeyecek biçimde darbettiği belirtildi. A.D. hakkında Açıkalın'a yönelik 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 8 yıla kadar, bir çocuğuna ve Ebru Açıkalın'ın annesi Melahat Açıkalın'a yönelik 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından ayrı ayrı 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TAKİPSİZ KARARI VERİLDİ

Açıkalın'ın ailesi, kızlarının intiharından önce darbedildiğinin sabit olduğu ve intihara zorlandığı gerekçesiyle avukatları Dorşin Bingölbalı aracılığıyla A.D.'nin 'İntihara yönlendirme' suçundan yargılanması için şikayetçi oldu. Ancak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ebru Açıkalın'ın kendi iradesiyle intihar ettiği, intihara yönlendirme, teşvik etme veya yardım etme gibi eylemlerde bulunan herhangi bir kişinin tespit edilmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuksuz sanık A.D. 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından hakim karşısına çıktı. Karşıyaka 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya A.D. ile Açıkalın'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan A.D., üzerine atılı iddiaları yalandı. A.D., "Olaydan 1 ay önce Ebru'nun yanımda çalışan babasını, erkek kardeşini ve kız kardeşini işten çıkardım, bundan dolayı aramız kötüydü. Olaydan bir gün önce de bu konu sebebiyle aramızda tartışma çıktı. Ancak Ebru'yu darbetmedim. Oğlumu alıp, evin üst katına çıktım. Eve geldiğimde sürekli yanımda taşıdığım, arabamda bulundurduğum ruhsatlı silahımı eve getirmiştim. Kayınvalidem ve Ebru'nun oğlu, beni darbetmek için geldi ve oğlu beni darbetti. O kargaşada Ebru elimden çantayı kaparak banyoya gitti ve kapıyı kilitledi. Bu esnada E. beni darbetmeye çalışıyordu. Kapıyı açmamı engelliyordu. Adından silah sesi geldi. İçeriye girebilmek için banyonun kapısını kırdım. Onu çok seviyordum" dedi.

'KIZIMIN YANINDA DURAN SİLAHI SAKLADI'

Duruşmada söz verilen Ebru'nun annesi Melahat Açıkalın, A.D.'nin olaydan sonra silahını sakladığını savunarak, "Olay günü kızım evindeyken A.D. onu darbetmiş. Diğer torunum E.O. ile birlikte eve gittim. Kızım çok kötü bir şekilde darbedilmişti. Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı. A.D.'nin bir elinde kızımın telefonu diğer elinde de silah vardı. Bizi 'Hepinizi öldüreceğim' diye silahla tehdit edip, hakaret etti. Ebru, bu esnada A.D.'nin üzerine atladı ve elinden silahı alıp banyoya gitti. Torunum E.O.'nun sanığı darbetmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kapıyı açmaya çalışırken içeriden silah sesi geldi ve sonrasında feryat ettim. Daha sonra A.D., kapıyı kırıp açtı ve kızımın yanında duran silahı sakladı. Kızım banyoya girmeden önce 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu adamdır' diye A.D.'yi göstermişti" diye konuştu. Melahat Açıkalın'ın konuşması sırada A.D., sürekli müdahale etti. A.D., duruşma salonundan çıkarıldı.

'BENİM SONUM, BU ADAMDAN OLACAK'

Duruşmada Açıkalın'ın oğlu E.O.'ya da söz verildi. Olay gününü anlatan E.O., "A.D., normalde silahını arabadan çıkarmazdı ama son dönemlerde silahını yanında taşımaya başlamıştı. Anneannemle eve gittiğimizde annemin saçları kopmuş, yüzünde darp izleri vardı. A.D.'nin elinde silah çantası ve annemin telefonu vardı. Bize, 'Bu saatte evimdesiniz. Sizi vursam öldürsem bana bir şey olmaz' dedi. Silahını çıkarıp, hakaret ve tehdit ediyordu. Annem beni tehlikede gördüğü için A.D.'nin elinden silahını kaptı ve kendini banyoya kilitledi. A.D., kapıyı açma konusunda ilk başta yardım etmedi. Sonrasında silah sesi geldi. Annem henüz kendini vurmadan önce, 'Benim sonum, bu adamdan olacak' demişti. A.D.'nin evine olay sonrasında annemin eşyalarını almak için gittiğimde 'Şikayetinizi çekin, ben size babalık yaparım' dedi" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından ara karar açıklandı. Hakim, Ebru Açıkalın'ın yaralanmasına ilişkin olarak yeniden rapor istenmesine ve çiftin müşterek küçük çocuklarının bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Duruşma ertelenirken; aile, A.D. hakkında cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.