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Ebrar Sitesi Durumunda Savcıdan Ceza İstemi

Ebrar Sitesi Durumunda Savcıdan Ceza İstemi
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Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi Selam Apartmanı duruşmasında savcı, sanıkların 22 yıl 6 ay hapis cezası almasını talep etti. Duruşmada depremde yaşamını yitirenlerin yakınları da hazır bulundu.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 83 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Selam Apartmanı duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar Ahmet Özdemir, Sıtkı Okumuş ve Ercan Gök'ün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 blokunun yıkıldığı Ebrar Siteleri'nde bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'nında 83 kişi yaşamını yitirmiş ve 11 kişi de yaralanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ahmet Özdemir ve Süleyman Özdemir, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ve statik fenni mesul Ercan Gök hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Selam Apartmanı'nın Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına depremde yakınlarını kaybedenler, başka bir deprem dosyasından tutuklu sanık Sıtkı Okumuş ile taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz 3 sanık ise duruşmaya katılmadı.

"Bu yapıdaki uygulama benim projemle uzaktan yakından alakalı değil"

Sanık Okumuş, Selam Apartmanı'nda kendi hazırladığı statik projenin uygulanmadığını ileri sürerek, "Başka bir proje kullanıldı. 35 yıldır Kahramanmaraş'ta statik proje yapıyorum, ancak inşaata bir kez bile çağrılmadım. Buranın fenni mesulü ben değilim, sadece statik proje müellifiyim. Bu yapıdaki uygulama benim projemle uzaktan yakından alakalı değil" dedi.

Müştekiler ve müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine, sanıkların mevcut halinin devamına ve firari sanık Süleyman Özdemir'in dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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