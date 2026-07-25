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Ebola vakaları artarken Bundibugyo virüsüne karşı geliştirilen aşının ilk gönüllüsü aşılandı

Ebola vakaları artarken Bundibugyo virüsüne karşı geliştirilen aşının ilk gönüllüsü aşılandı
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KİNŞASA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vaka sayısının 2.905'e yükseldiği, bu kişilerin 1.269'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

KİNŞASA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vaka sayısının 2.905'e yükseldiği, bu kişilerin 1.269'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, rakamlardaki sert artışın temel nedeninin, çarşamba günü doğudaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinden gelen verilerin ulusal veri tabanına entegre edilmesi ve bu süreçte daha önce kayda geçmemiş vakaların sisteme dahil edilmesi olduğu belirtilerek, söz konusu artışın yalnızca son 24 saatte bildirilen yeni vakaları yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamaya göre çarşamba günü 97 teyit edilmiş vaka ile 62 ölüm kaydedildi. Toplam 519 hasta iyileşirken, 722 hastanın izolasyonu veya tedavisi sürüyor.

Perşembe günü, salgından yeni etkilenen Tshopo eyaletinin başkenti Kisangani'yi ziyaret eden Başbakan Judith Suminwa Tuluka, birçok hastanın ancak şiddetli semptomlar ortaya çıktıktan sonra sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirterek, bu durumun tedaviyi zorlaştırdığına dikkat çekti.

Tuluka, şüpheli vakaların daha erken aşamada tıbbi yardım almasını teşvik etmek amacıyla toplum eğitimini ve farkındalık kampanyalarını güçlendireceklerini belirtti.

Ebola ile mücadeleye 50 milyon ABD doları kaynak ayırdıklarını açıklayan Tuluka, bu kaynakların öncelikle laboratuvarlara, tıbbi ekipmana, toplum gözetimine ve hasta bakımına yönlendirildiğini belirtti.

Öte yandan Oxford Üniversitesi cuma günü yaptığı açıklamada, salgına neden olan virüsün Bundibugyo türüne karşı geliştirilen aşının insanlar üzerindeki ilk klinik denemesi kapsamında ilk gönüllünün aşılandığını duyurdu.

ChAdOx1 BDBV olarak adlandırılan deneysel aşı, üniversitenin Oxford Aşı Grubu ve Pandemi Bilimleri Enstitüsü tarafından geliştirildi. Üniversite verilerine göre Hindistan Serum Enstitüsü, deneme için sağlanan 4.000 araştırma dozu da dahil olmak üzere yaklaşık 620.000 doz aşı üreterek stoklamış durumda.

İlk aşama klinik çalışmaya yaklaşık 50 sağlıklı yetişkinin katılması planlanıyor. Çalışmada öncelikle aşının güvenliği ve bağışıklık yanıtı değerlendirilecek. Üniversite ayrıca düzenleyici kurumların onay vermesi halinde Uganda'daki ortaklarla işbirliği içinde daha ileri klinik çalışmalar için hazırlık yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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