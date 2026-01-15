'Tatilde çocukları sokak oyunlarına yönlendirin' önerisi

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, yarıyıl tatilinde ebeveynlere, çocukları ekran başından uzaklaştırıp sokak oyunlarına yönlendirmeleri önerisinde bulundu.

Kamer, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde velilere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Tatilin dinlenme anlamına geldiğini ifade eden Kamer, "Tatil dinlenme anlamına gelen bir kavram ama bakıldığında sanki meşguliyetlerimizi okuldan alıp ekrana taşıyormuşuz gibi bir algı oluşmaya başladı. Özellikle günümüz dijital çağında bu böyle. Ekrana tatil döneminde ara verilmesini, bunun yerine sokağa çıkılmasını tavsiye ediyoruz çünkü sokağın kendine ait bir kültürü, bir felsefesi var." diye konuştu.

Sokağın çocuklara birçok şeyi fark ettirmeden öğrettiğini söyleyen Kamer, mahallede oynayan çocukların gülüşleri, koşmaları ve bağrışmalarının sosyal etkileşimi artırdığını, bu ortamın çocukların iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Prof. Dr. Kamer, sokak oyunlarının çocuklara sağlayacağı kazanımları ise şöyle sıraladı:

"Saklambaç oyunu sabretmeyi, beklemeyi öğretiyor. Körebe oyunu güvenmeyi öğretiyor. Yakan top dediğimiz oyun var, kaybetme ve kazanmanın da olabileceğini gösteriyor. İp atlama, ritim, denge ve sabrı çocuklara kazandırıyor. Bu oyunlarda çocuklar keşfederek, bizzat hayatın içinde olarak birçok kazanımı da elde etmiş oluyor. Bu kapsamda sokağa çıkmalarını, ebeveynlerin çocuklarını sokağa göndermesini kesinlikle öneriyoruz."

Kamer, ekran karşısında çocukların yalnızlaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ekran karşısındaki oyunlar çocukları yalnızlaştırıyor. Tek başına oynanıyor. Kazansa dahi bunu biriyle paylaşamıyor. ya da kaybettiğinde oyunu yeniden kurmayla ilgili farklı düşünceler içine girebiliyor. Ama sokaktaki oyunlara baktığınızda burada birbirleriyle küsme, bağrışma olsa da tartışmalar olsa da oyundan çıkma da olsa oyun yeniden kuruluyor. Hayatın kendisinin olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü hayatta da bağırışmalar, tartışmalar, yeniden kurmalar, dostlukların yeniden pekişmesi söz konusu. Dolayısıyla sokak oyunları fark ettirmeden çocuklara birçok davranışı kazandırıyor."

"Tatil ekranla değil, arkadaşlarla güzel"

Sosyal medyanın gerçek dostluklar kurdurmadığına dikkati çeken Kamer, "Ekranı kapattığınızda o ilişkiler sona erebiliyor ama sokaktaki arkadaşlıklar kalıcıdır. Dostluklar bir düğmeye basarak bitmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin tatilde çocuklarını sokakta oynamaları için teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Kamer, şunları kaydetti:

"Sokak oyunları çok önemli. Ana fikrimiz tatil tabletle değil, oyunlarla çok güzel olmalı. Tatil ekranla değil, arkadaşlarla güzel, bu bilinci çocuklarımıza kazandırmamız lazım. Bu kapsamda ebeveynlerin, 'Hadi oğlum, kızım, sokağa çık, arkadaşlarınla oyna, bir şeyler paylaş, gerçek hayatı kavra ve öğren' önerilerinde bulunması büyük önem taşıyor. Çocuğun ilerideki fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini sokak oyunları destekliyor."