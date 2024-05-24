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Ebelik Formaları Defilesi Tokat'ta Beğeni Topladı

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Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ummahan Yücel ve öğrencisi Ceren Yıldırım tarafından hazırlanan 'Geçmişten Günümüze Ebelik Formaları' defilesi Tokat'ta beğeniye sunuldu. Ebelik mesleğinin geçen yıl UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine eklendiği belirtildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ummahan Yücel ve öğrencisi Ceren Yıldırım tarafından hazırlanan "Geçmişten Günümüze Ebelik Formaları" defilesi Tokat'ta beğeniye sunuldu.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, ebeliğin insanlık tarihi kadar eski bir meslek olduğunu ve bu anlamda ebelik mesleğinin geçen yıl UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine eklendiğini belirtti.

Geçen yıl İzmir'de düzenledikleri "1. Uluslararası ve Ulusal Ebelik Tarihi Kongresi" kapsamında "Geçmişten Günümüze Ebelik Formaları" defilesini düzenlediklerini hatırlatan Yücel, bunun çok beğenildiğini kaydetti.

Tokat'ta gerçekleştirilen ebelik kongresinde üçüncü kez defileyi gerçekleştirdiklerini aktaran Yücel, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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