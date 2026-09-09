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E-YDS başvuruları başladı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 26 Eylül'de yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 26 Eylül'de yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2026/10 İngilizce, 26 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 4 bin 430, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 kontenjanla sınırlı olacak.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek, kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

Sınav başvuruları 17 Eylül'e kadar ÖSYM'nin "sanalpos.osym.gov.tr" sitesinden yapılabilecek.

Kaynak: AA
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