Haberler

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP), yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav, dört bölümden oluşacak ve 584 aday katılacak.

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/1), yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Ösym Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 salonda uygulanacak sınav için 584 aday başvurdu. Sınavda, emniyet görevlileri dahil 208 kişi görev yapacak.

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde yapılacak ve iki oturum ile dört bölümden (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) oluşan e-TEP, saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların İngilizce yeterlikleri, güvenilir, geçerli ve günümüz koşullarına uygun ölçme teknikleriyle değerlendirilecek. Kurum ve kuruluşlar, gerekli görmeleri halinde, sınav sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda yabancı dil yeterliğinin belirlenmesinde kullanabilecek.

27 Şubat'ta açıklanacak sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması önerilirken, geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

"Uluslararası ölçekte marka uygulama"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-TEP için uzun süreli hazırlık ve altyapı çalışması yürüttüklerini belirtti.

Ersoy, "ÖSYM'nin öz kaynakları ile hayata geçirilen bu uygulama için uzman arkadaşlarımız yoğun çalışma ve gayret gösterdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2026 Sınav Takvimi'nde 4 e-TEP bulunuyor. Adaylara kendi akademik ve mesleki planlamalarına uygun olarak sınava girme imkanı tanınmış olacak." ifadelerini kullandı.

ÖSYM tarafından geliştirilen e-TEP'in, yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil, küresel akademik ve mesleki beklentilere de yanıt veren bir yapı sunduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedefleyen sınav, adayların yurt dışı eğitim, akademik başvuru ve kariyer süreçlerinde kullanılabilecek nitelikte bir dil yeterlik belgesi olma potansiyelindedir. ÖSYM, uzun yıllara dayanan ölçme-değerlendirme deneyimini dijitalleşme ve küresel standartlarla birleştirerek uluslararası sınav uygulayıcıları arasında güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda e-TEP, Türkiye'nin ölçme ve değerlendirme alanındaki kurumsal kapasitesini uluslararası alanda görünür kılan stratejik bir kazanım niteliği taşıyor. Uygulama, Türkiye'nin uluslararası vizyonuna da büyük katkı sağlayacak. 2025 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan işbirliği protokolleri e-TEP'in çok sayıda ülkede gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

Bir telefonla her şeyini alacaklardı! "Yavuz Başkomiser" oyunu bozuldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi

Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

Bir telefonla her şeyini alacaklardı! "Yavuz Başkomiser" oyunu bozuldu
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha