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e-Devlet'te ihbar takibi için İçişleri Bakanlığı altyapı entegrasyonu yürütecek

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Asayiş suçlarına ilişkin ihbar başvurularının e-Devlet üzerinden izlenmesi için altyapı entegrasyon çalışması yürütülecek. İçişleri Bakanlığının yürüteceği çalışmaya Adalet, Hazine ve Maliye bakanlıkları ile sivil toplum kuruluşları işbirliği yapacak.

Asayiş suçlarına ilişkin ihbar başvurularının e-Devlet üzerinden takibine yönelik altyapı entegrasyon çalışmaları yürütülecek.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, asayiş suçlarına ilişkin ihbar başvurularının e-Devlet üzerinden izlenmesi sağlanacak.

İçişleri Bakanlığının sorumluluğundaki çalışmada, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları işbirliği yapacak.

Bu kapsamda e-Devlet üzerinden ihbar başvurularının takibine yönelik altyapı entegrasyon çalışmaları yürütülecek.

Öte yandan, programda, suça yönelik bildirim ve ihbar sisteminin geliştirilmesi ile suçun önlenmesine yönelik halk katılımının teşvik edilmesine ilişkin planlamalara da yer verildi.

Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında, vatandaşların suç ve suçluyla mücadeleye aktif katılımını sağlamak ve suç ihbarlarını teşvik etmek amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

Bu kapsamda, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımına yönelik yapılacak çalışmalarla 3 milyon 250 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığına yönelik internet ihbarlarının "ihbar.ng112.gov.tr" üzerinden alınması sağlanacak.

Kaynak: AA
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