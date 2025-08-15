Düziçi'nde Depremzedelere 32 Yeni Köy Evi Teslim Edildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 32 köy evi, törenle depremzedelere teslim edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Gümüş köyünde yaptırılan 32 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, depremzede vatandaşların yeni evlerinde huzur ve sağlık içinde oturmalarını temenni etti.

Yapımı tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeyi sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "Allah devletimize zeval vermesin. Hemşehrilerimizi, deprem felaketinden bir an evvel çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyor. Ciddi anlamda teslimleri gerçekleştirdik, kalanların inşallah tamamını yıl sonuna kadar teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

Vali Yılmaz, daha sonra hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.