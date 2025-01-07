Düzensiz Göçmenler Ayvalık'ta Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve yasal işlemler sonrası Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre Ayvalık'ta rutin devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri 3 düzensiz göçmeni fark etti.
Harekete geçen ekip, Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen 3 göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenler, yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel