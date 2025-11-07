Düzceli Kadın Girişimciden Doğal Şeker Kamışı Pekmezi Üretimi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde aldığı devlet desteğiyle 20 dönüme ektiği şeker kamışından pekmez yapan girişimci Reyhan Kutlu, yılda yaklaşık 1 ton üretim yapıyor.

Tepeköy'de kendilerine ait 20 dönüm arazide çiftçilik yapan Kutlu, 12 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından açılan kursa katılarak kadın girişimci sertifikası aldı.

Şeker kamışı pekmezi üretimi projesiyle KOSGEB'den destekler alan Kutlu, 20 dönüm üzerinde ektiği mahsulden yaklaşık 1 ton pekmez üretiyor.

Köyde imece usulüyle hasat ettiği bitkiden kendi markasıyla üretim yapan 45 yaşındaki Kutlu, doğal olduğu için pekmezinin yurt içinden ve dışından rağbet gördüğünü ifade ediyor.

Kutlu, AA muhabirine, mayıs ayında ektikleri şeker kamışını, eylül sonu gibi hasadını yapıp pekmez için çeşitli aşamalardan geçirdiklerini anlattı.

Ürünün mısır sapına benzediğini fakat doğal şeker aroması barındırdığını aktaran Kutlu, "Biz bu ürünü büyüklerimizden görerek ekmeye başladık. Tamamen doğal, hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Yetiştirme aşamasında da sadece çapasını yapıyoruz." dedi.

"Yurt içi ve yurt dışından talepler oluyor"

Kutlu, şeker kamışının pekmeze dönüşüm aşamasının oldukça zahmetli olduğunu ve emek istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Önce tarladan komşularımızla imece usulü hasat yapıyor, mengene dediğimiz traktöre bağlı tarım aletiyle suyunu sıkıyor, çıkan suyu hiçbir katkı maddesi koymadan ateşte yaklaşık 6-7 saat kaynatıyoruz. Burası çok önemli çünkü içine asla katkı maddesi konulmadan tüm aşamalarını yürütüyoruz."

Pekmez daha üretim aşamasındayken siparişlerini verildiğini söyleyen Kutlu, tamamen doğal olduğu için taleplerin her yıl arttığını anlattı.

Kutlu, internet üzerinde de yoğun sipariş geldiğini aktararak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yurtiçi ve yurt dışından talepler oluyor. Ben kadın girişimci olduğum için KOSGEB'den kurs alarak bu iş için üretim sertifikası aldım. Bu işi annem yapıyordu, o da annesinden öğrenmiş. Ben 2013 yılından bu yana yapıyorum. Bana bu yönde devlet desteği sağlandı. Kadın isterse her şeyi yapar. Yeter ki yanında, arkasında aile desteği olsun."