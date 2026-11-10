Düzce Yığılca'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce Yığılca'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
???????Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA