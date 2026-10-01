Haberler

Düzce Yığılca'da motosikletlinin kask kamerası silobasın hatalı sollamasını kaydetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Yığılca'da silobas şoförünün yasak yerde hatalı sollaması, karşı yönden gelen motosikletle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Motosiklet sürücüsü son anda bariyere yönelerek çarpışmaktan kurtuldu; o an kask kamerasınca kaydedildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde silobas şoförünün kazaya sebebiyet verecek hatalı sollaması, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

İlçeden Düzce istikametine seyreden silobasın sürücüsü, Dutlar köyü mevkisinde başka bir kamyonu sollamak istedi.

Sollamanın yasak olduğu mevkide şerit değiştiren silobas, karşı yönden gelen E.A'nın kullandığı motosikletle karşı karşıya kaldı.

Durumu fark eden E.A, son anda motosikleti yavaşlatıp yol kenarındaki bariyere doğru yönlendirerek silobasla çarpışmaktan kurtuldu.

Kazaya sebebiyet verecek hatalı sollama anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kayda alındı.

Kaynak: AA
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den Yunanistan ve GKRY'nin elektrik kablosu güzergahına tepki: Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz

Yunanistan ve GKRY'nin kablo hattına sert yanıt: İzin yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok

"Fon kriziyle ilgili komisyon kurulsun" çağrısına MHP'li isimden yanıt
Fransa'dan emekli 77 yaşındaki İsmail Çeçen samanlığı atölyeye çevirdi! Köyün bozulan eşyalarını bedava tamir ediyor

Kapısına isimsiz poşetler bırakıyorlar! Tek kuruş almıyor
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun

Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun