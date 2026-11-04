Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce ve Zonguldak'ta yağmur yaşamı olumsuz etkiledi, sıcaklık 8'e kadar düşecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce ve Zonguldak'ta yağmur yaşamı olumsuz etkiledi, sıcaklık 8'e kadar düşecek
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce ve Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi; kent merkezlerinde su birikintileri oluştu. Düzce Valiliği yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski bulunduğunu, Zonguldak Valiliği 4-9 Kasım'da sıcaklığın 8 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

DÜZCE/ Düzce ve Zonguldak'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Düzce'de akşam saatlerinde kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler iş yerlerine, duraklara, şadırvanlara ve kapalı çay bahçelerine sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski bulunduğu belirtildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar halk pazarındaki brandaların ve iş yerlerinin saçaklarının altına sığındı.

Sağanağın ardından kent merkezindeki trafik akışında da yoğunluk yaşandı, yollarda su birikintileri oluştu.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı belirtilerek, "Kentimizde 4-9 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklıklarının 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları

Görüntü şehir merkezinden!

Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor

Arda'nın görüntüsü internete bomba gibi düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gemlik kavşağında feci kaza! Yardıma koşan sürücüye de çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Otoyolda yürek yakan zincirleme kaza! Yardıma koşuyordu
Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

Ferhat Göçer'in hayatını değiştiren karar! Gözyaşlarını tutamamış
Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike

Trump'ın yenilgisi İsrail'i sarstı! Bomba itiraf: 3 büyük tehlike var
Filistinli siyasetçiden ABD'de üst üste 5. zafer

Filistinli siyasetçi seçimlere damga vurdu
Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı

Ülkeden atmak istediği Müslüman kadından Trump'a tokat gibi yanıt
Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı

Ela Rümeysa hakim karşısına çıktı! Saran'la ilgili bir itirafı var