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Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü

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Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı; 1200-1400 rakımlı yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda 40 santim kar bulunduğu belirtildi ve yaylalar kış manzarasına büründü.

DÜZCE/ Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kentte etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Rakımları 1200 ila 1400 arasında değişen Sinekli, Balıklı, Odayeri, Topuk, Eğrelti ve Kardüz yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kış manzaraları oluştu.

Sakarya

Sakarya'da da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla yaylalar beyaza büründü.

Yaylalardaki ağaçlarda sonbaharın renkleri ve beyaz örtü hakim oldu.

Karla kaplanan Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda güzel görüntüler oluştu.

Yayla sakinlerinden Menderes Ayvaz, "Yaylada 40 santim kar var. Bu sene kar hızlı ve güzel geldi. Burada doğa çok güzel. Güzel bir manzara oluştu. Herkesi bu doğa ve güzelliğe bekleriz." dedi.

Kaynak: AA
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