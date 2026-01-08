Haberler

Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi

Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde birçok yapıda hasar meydana gelirken, Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde de benzer olaylar yaşandı.

Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kültür Mahallesi'nde, yapımı süren 3 katlı bir binanın çatısı ile Cumhuriyet Caddesi'nde bir iş yerinin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki anayol geçici olarak trafiğe kapatıldı, çatının çarptığı iş yeri ve evlerin camlarında hasar oluştu. Yeşil Mahalle'de de iki katlı yapım aşamasındaki bir evin çatısı uçarak elektrik tellerini kopardı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, çöp kovaları yollara savruldu.

Uçan çatılar ve devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince yol kenarına alındı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Candan Sokak'ta bir ağaç kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Ağaç parçaları park halindeki bir otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ağacı bölgeden kaldırdı.

Gebze ve Dilovası'nda da bazı binaların uçan çatıları, belediye ekiplerince yol kenarına alındı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir: Benim bebeğim belediye mi?

Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir