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Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta aile ve dijitalleşme ele alındı

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Düzce Üniversitesi'nde 'Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak' konferansı yapıldı. Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut aile hizmetlerini anlattı, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir dijitalleşmenin aileye etkisini vurguladı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından "Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, aile konusunu dini ve sosyal boyutlarıyla değerlendirerek, aileye yönelik yürüttükleri hizmetler ve akademik çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Akbulut, aile olmanın yeryüzünü cennete dönüştürebileceğini belirterek evi yuvaya dönüştürmenin önemini, huzur ve mutluluğun temelindeki sevginin merhamet, hoşgörü, saygı ve ihsanla oluştuğunu kaydetti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de ailenin bireyin kişiliğinin şekillendiği, sevgi, saygı, güven ve sorumluluk gibi temel değerlerin kazanıldığı, toplumsal ve kültürel birikimin kuşaktan kuşağa aktarıldığı en önemli kurumlardan biri olduğunu anlattı.

Teknolojik gelişmelerin, dijitalleşmenin ve değişen yaşam biçimlerinin aile ilişkilerinde önemli dönüşümleri beraberinde getirdiğini belirten Sözbir, bu süreçte değişen koşullara uyum sağlarken aileyi ayakta tutan değerlerin korunmasının, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesinin ve aile içi dayanışmanın sürdürülmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Program, hediye ile teşekkür belgesi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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