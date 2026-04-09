Haberler

Düzce merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Yapay zekayla hazırlanan sahte yatırım reklamları aracılığıyla 1 milyon lira dolandırılan mağdurun şikayeti üzerine yapılan operasyonda, 5 zanlı yakalandı.

Düzce merkezli 2 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.S'nin (51) yapay zekayla hazırlanan sözde yatırım içerikli reklamlar aracılığıyla bilişim sistemleri kullanılarak oluşturulmuş sahte yatırım ortamlarına yönlendirildiğini ve kendisine verilen IBAN numaralarına 1 milyon 58 bin 400 lira göndererek dolandırıldığını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.

Banka hesap hareketlerinde 8 milyon lira para giriş çıkış işlemi tespit edilen E.Ş (56), H.S.K (47), V.E. (44), B.N.A (26). ile E.Y. (46) Kocaeli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı, 5 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S.K, E.Ş. ve E.Y. tutuklandı, B.N.A. ile V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

