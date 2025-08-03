26 Yıl Sonra Şehit Onbaşı Kemal Demirbaş Memleketine Nakledildi

DÜZCE depreminde şehit olan Muhafız Onbaşı Kemal Demirbaş'ın naaşı, ailesinin talebi üzerine 26 yıl sonra memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesine nakledildi.

Düzce'de 1999 yılında meydana gelen depremde şehit olan Malatyalı Onbaşı Kemal Demirbaş'ın naaşı 26 yıl sonra memleketi Malatya'ya nakledildi. Ailesinin talebi üzerine naaşı Düzce'den Malatya'ya getirilen şehit Onbaşı Kemal Demirbaş için Akçadağ'a bağlı Harunuşağı Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Malatya Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, askerler ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Duygusal anlarında yaşandığı törenin ardından şehit Onbaşı Kemal Demirbaş'ın naaşı, dualarla toprağa verildi.