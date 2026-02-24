Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler M.K. ve Ş.U. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 55 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.