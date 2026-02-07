Haberler

Düzce'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

Düzce'de 'Türkiye Sohbetleri' toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

Düzce'de Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

Düzce Valiliği ve Sivil Dayanışma Platformu tarafından Kalıcı Konutlar bölgesindeki Erguvan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Mehmet Makas, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüş, yeniden diriliş, inşa ve ihya yoluna girildiğini söyledi.

Makas, bu yolda herkesin kenetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "86 milyon birbirini sevecek ve böylece Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyeceğiz. Özlenen, beklenen, Türk milletinin dünyaya nizam vermesidir. Mazlum coğrafyalarda tekrar adaleti ve hoşgörüyü tesis etmesi, inşallah gerçekleşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da Türkiye Yüzyılı vizyonunu, tek bayrak, tek millet, tek, devlet ve tek vatan düsturu çerçevesinde her vatandaşın daha müreffeh, demokratik, terörden arındırılmış, tam bağımsız Türkiye'ye kavuşması ideali olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, "Bu sürecin esas ismi, Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecidir. Bu sürecin temel hedefi, Türkiye'deki siyasetin, siyasi partilerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin terör vesayetinden arındırılmasıdır. Bölge halkının üzerine kümelenen terör baskısından arındırılması, terör örgütünün silahsızlandırılması ve yok edilmesidir." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın ve İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin'in de konuşma yaptığı programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor

Mide bulandıran sapkınlık büyüyor! Liste genişledi, kimler yok ki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Kenan Yıldız imzayı attı! Çuvalla para kazanacak

Çuvalla para kazanacağı imzayı attı
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı