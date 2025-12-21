Haberler

Melen Çayı'nda sel tatbikatı gerçekleştirildi

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyesi 60 kişi, AFAD koordinesinde Düzce'deki Melen Çayı'nda gerçekleştirilen sel tatbikatında mahsur kalan vatandaşları kurtarma senaryolarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyesi 60 kişi, AFAD koordinesinde Düzce'deki Melen Çayı'nda sel tatbikatı gerçekleştirdi.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisindeki çay kenarında toplanan ekip, botlarla suya inerek senaryo gereği nehrin belirli bölümlerinde sel felaketinin ardından mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti.

Ekipler, nehirdeki yaklaşık 13 kilometrelik alanda mahsur kalan vatandaşları gerilen iplere kurulan sedyelerle kurtarma, akıntıda yüzme, taşkın suda hayatta kalma gibi eğitimleri uygulamalı şekilde yerine getirdi.

Tatbikat ve eğitimlere katılan personelin verilen görevleri yerine getirme çalışmaları gerçeği aratmadı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilere, İçişleri Bakanlığınca 2023'te başlatılan "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında 100 bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştirilmesi" projesi kapsamında tüm ülkede sivil toplum kuruluşlarında eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

Şu ana kadar 130 bin sayısını aşmış nitelikli personel yetiştirildiğini bildiren Aslan, "Bu proje toplumda gönüllülük adına adeta çığır açtı. 6 Şubat 2023 itibarıyla dünyanın tamamındaki nitelikli, enkaza müdahale edecek nitelikli personel sayısı 750 bin civarındaydı. Türkiye'de ise o tarihte gönüllü sayısı 36 bin civarındaydı. Bugün Türkiye'de gönüllü arama kurtarma sayısı 135 bini aşmış durumda. Bu toplumdaki gönüllülük bilincinin adeta katlanmasına vesile oldu." ifadesini kullandı.

Vali Aslan, tatbikat ve eğitimin ekiplerin kendilerini daha da geliştirmesine imkan verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
