Düzce'de sel felaketi: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzce'de yaşanan sel felaketi sonucunda Konuralp Mahallesi'nde bulunan beton santralinde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Ayrıca, Akyazı köyünde bir kişi kendi imkanlarıyla mahsur kalan ineğini kurtardı. Sel sularının yükselmesiyle Akınlar Mahallesi'nde bir alt geçitte mahsur kalan aile ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Beyköy Beldesi'nde ise sel sularına kapılan bir ev yıkıldı.

DÜZCE'de sel nedeniyle Konuralp Mahallesi Melen Deresi kenarında bulunan beton santralinde, aralarında Konuralp eski belde Belediye Başkanı İbrahim Aykut'un da bulunduğu 6 kişi mahsur kaldı. Aykut ve santralde çalışan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İNEĞİNİ KENDİSİNİ KURTARDI

Beyköy Beldesi'nde de Uğur Suyu Deresi kenarında bulunan tek katlı bir ev ise yıkılarak sel sularına kapıldı. Daha önce alınan tedbirler kapsamında tahliye edilen, içinde kimsenin olmadığı ev bir anda yerle bir olup sularla sürüklendi.