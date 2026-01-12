Haberler

Küçük Melen Çayı taştı; 2 köy yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Düzce'de etkili olan sağanak sonrası Küçük Melen Çayı taştı, Nuhlar ve Çamlısu köylerinin yolu ulaşıma kapandı. Taşkın nedeniyle güvenlik önlemleri alındı ve alternatif yollar kullanıma sunuldu.

DÜZCE'de etkili olan sağanak sonrası ağaç dalları ve taşların menfezleri tıkaması sonucu Küçük Melen Çayı taştı. Taşkın nedeniyle Nuhlar ve Çamlısu köylerinin yolu kapandı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Düzce-Yığılca yolundaki Küçük Melen Çayı'nda su seviyesi yükseldi. 2023 yılı Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde yıkılan köprünün yerine inşa edilen geçici yol, yükselen su seviyesiyle birlikte kullanılamaz hale geldi. Sel sularının sürüklediği ağaç dalları ve taşların menfezleri tıkaması sonucu meydana gelen taşkın nedeniyle Nuhlar ve Çamlısu köylerine giden yol ulaşıma kapandı. Yolun kapanması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından taşkının yaşandığı bölgede çalışma başlatılırken, ulaşım Nasırlı köyü Sarıkasım Mahallesi üzerinden sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
