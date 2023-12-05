Düzce'de park halindeki işçi servisi yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya, 81 ACE 905 plakalı servisiyle işçileri taşıyan Mehmet Toprak, daha sonra aracı evinin bulunduğu Yeşiltepe Mahallesi 111. Sokak'a park etti. Evine geçen Toprak, bir süre sonra patlama sesi duyması üzerine dışarı çıktığında aracının alev aldığını gördü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de park halindeki işçi servisi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya, 81 ACE 905 plakalı servisiyle işçileri taşıyan Mehmet Toprak, daha sonra aracı evinin bulunduğu Yeşiltepe Mahallesi 111. Sokak'a park etti.

Evine geçen Toprak, bir süre sonra patlama sesi duyması üzerine dışarı çıktığında aracının alev aldığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İsmail Akmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Toprak'ın servisini tamamlamasının ardından evine geldiğini belirterek, "Bir patlama olmuş ve servisin motor kısmı yanmaya başlamış. Allah'tan içinde kimse yokmuş. Servis kullanılmaz hale geldi. En büyük tesellimiz can kaybı ya da yaralanma olmaması. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.