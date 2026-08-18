Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

ANADOLU Otoyolu'nun Düzce kesiminde 2 TIR ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kaynaşlı çıkışı Asarsuyu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 50 AH 179 plakalı kamyonet ile 27 BBL 181 ve 78 ACS 227 plakalı 2 TIR çarpıştı. Savrulan araçlardan 27 BBL 181 plakalı TIR bariyere çarparken, diğer TIR kaza yerinden yaklaşık 100 metre sonra emniyet şeridinde durabildi. Kamyonet ise yolun sol şeridinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Sağlık görevlisinin müdahalesinin ardından yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı