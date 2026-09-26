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Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 yaralıdan 2'sinin durumu ciddi

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Düzce'de D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler Mahallesi mevkisinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı; yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler Mahallesi mevkisinde İsmail Ö. idaresindeki 81 AER 896 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 ACH 616 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü İsmail Ö. yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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