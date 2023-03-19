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Düzce'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza araç kamerasında

Güncel Haberler

Düzce'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza araç kamerasında

Düzce'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı araç kamerasınca görüntülendi.

Düzce'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı araç kamerasınca görüntülendi.

Düzce Gölyaka yolunda seyreden N.M. idaresindeki otomobil, 15 Mart Çarşamba, aynı Ömer Efendi köyü mevkisinde ani manevrayla karşı şeride geçmeye çalışan Seyfettin Erdem'in kullandığı motosiklete çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı, otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gölyaka Tragger Düzce Güncel Haberler

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